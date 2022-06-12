الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق 6 عاطلين لقتلهم عاملين والشروع فى قتل آخر بالشرقية للمفتى

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إحالة أوراق 6 عاطلين إلى فضيلة المفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بقتل عاملين والشروع في قتل ثالث بإطلاق الأعيرة النارية عليهما وإلقاء جثتيهما بأحد المصارف لوجود خلافات بينهم وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثاني من شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم، لحين ورود الدعوى من فضيلة المفتى، والحكم على 6 آخرين متهمين في ذات الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة وأمانة سر محمد فاروق.

ترجع وقائع القضية رقم 43860 لسنة 2021 جنايات منيا القمح، إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية بلاغا من سائق بقيام 3 دراجات بخارية باعتراض طريقة وإجباره على التوقف بعد تهديده بالأسلحة النارية وأنهم قاموا باصطحاب 3 من مستقلى السيارة بسيارته بعد توثيقهم إلى مكان غير معلوم.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث إلى أن مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم 12 عاطلا وأنهم قاموا بنقل المجنى عليهم لمزرعة نائية ملك أحدهم وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم وقتلوا اثنين منهم ووضعوا جثتيهما داخل أجولة بلاستيك وقاما بإلقائهما بأحد المصارف.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق وقدمتهم لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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