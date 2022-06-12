الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بالتعدى على جاره فى حدائق القبة 15 يومًا

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التشاجر، وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وتبين من الفحص ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد الأشخاص “مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، مقيم بدائرة القسم، بقيام شخصين، مقيمين بدائرة القسم، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات الجيرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهم البعض.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المشكو فى حقهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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