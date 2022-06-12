المؤبد لصاحب محل منظفات خطف طفلة وهتك عرضها بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب محل منظفات، بالسجن المؤبد على خلفية إدانته بخطف طفلة وهتك عرضها في منطقة المرج.

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص بتعرض طفلته "قاصر" لعملية هتك عرض على يد أحد الأشخاص، وذلك بعد أن قام بخطفها عن طريق التحايل بعد أن أوهمها بأنه سوف يعطيها ملابس جديدة، واحتجزها داخل شقته وتعدى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، مبديا ندمه الشديد على ما فعله.

وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم للجنايات.