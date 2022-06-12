الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل طفل فى الشرقية للمفتى

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفل وليد أشرف، بسبب خلافات بينهما لفضيلة المفتى؛ للبت في إعدامه، وتحديد جلسة 17 أغسطس المقبل للحكم.

تعود أحداث القضية رقم 116 لسنة 2022، عندما تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، بوصول وليد أشرف محمد أحمد الراوي، 17 سنة، جثة هامدةً جراء إصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه بعد انتهاء المجنى عليه ونجل شقيقته، ويُدعى هاني، من أداء صلاة الجمعة فى أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، نشبت مشادة بين المجنى عليه وأحد الأشخاص، الذى كان رفقته أربعة آخرين، إذ أمسك المتهم بسلاح أبيض -مطواة- طعن بها المجنى عليه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتكفل باقى المتهمين بإبعاد نجل شقيقة المجنى عليه عنه حتى فرغ منه المتهم وتركه جثةً هامدةً فى وضح النهار بقارعة الطريق.

وتبين وجود خلافات بين المتهم وبين المجنى عليه لسابقة قيام المجنى عليه بإصابته فى مشاجرة بينهما فقرر المتهم الانتقام منه.

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