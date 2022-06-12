إحالة أوراق المتهم بقتل سائق لسرقته بالشرقية للمفتى

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، إحالة أوراق المتهم بقتل سائق لسرقته بالإكراه، إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 17 أغسطس للحكم.

تعود أحداث القضية رقم 8425 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، لشهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من "محمود. ح"، 26 عاما محاسب، بأنه نمى إلى علمه قيام مجهولين باستيقاف "مصطفى. ح"، سائق، بالطريق العام حال استقلاله سيارة ملك شقيقه، وأطلقوا صوبه عيارا ناريا ما أحدث إصابته التي أودت بحياته.



وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "مصطفى . س"، 21 عاما ميكانيكي، «عبد الله . ع»، 22 عاما، سائق، "أحمد. ح"، 21 عاما، سائق، "فارس. ع"، 25 عاما.



وتبين من التحريات قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، وذلك لمرورهم بضائقة مالية، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وسيارتين استقلوها وتوجهوا إلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

وما إن أبصروا المجني عليه حال قيادته سيارة محملة بالخردة، وتتبعوه مستقلين السيارتين حتى توقف المجني عليه بإحدى محطات الوقود، وتوجه المتهم الأول وأوهمه برغبته في توصيله لأحد المصانع، وحال سيرهما في الطريق قام المتهمين من الثاني حتى الرابع باستيقافه، وترجل المتهم الأول وأشهر في وجهه السلاح الناري.

وهدده بترك السيارة، وحال مقاومتهم باغته الأول بعيار ناري أحدث إصابته التي أودت بحياته، وخاب مقصدهم بسرقة السيارة والمنقولات الخاصة بالمجني عليه خشية ضبطهم ولاذوا بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.