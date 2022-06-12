الأحد 12 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إنشاء أول مصنع فى العالم لتحويل المخلفات إلى هيدروجين (إنفوجرافيك)

تدوير مخلفات
تدوير مخلفات
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز المعلومات حول توقيع مذكرة تفاهم أول مصنع من نوعه لتحويل المخلفات إلى هيدروجين عالميًّا، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة.

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وتحدد موقع المصنع في شرق بورسعيد بقيمة استثمارية بلغت 4 مليارات دولار، وطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر، وتغذية سنوية 4 ملايين طن من النفايات العضوية والبلاستيك.

ومن المخطط الاحتفاظ بالمخلفات عند مدخل البحر المتوسط لقناة السويس، وسيتم التوقيع بشكل نهائي خلال قمة تغير المناخ cop 27.

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