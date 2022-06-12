الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك «فيصل – 12» بالسعودية

ختام فعاليات التدريب
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك
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اختتمت فعاليات التدريب الجوى المصري السعودي المشترك " فيصل – 12" بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

وتضمنت المرحلة الختامية شرح مفصل عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وأظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية الذي وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين، بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوى المشترك بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

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