الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة لرئيسى الفلبين والبرتغال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين رودريجو روا دوتيرتي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الفلبين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

في السياق؛ بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس البرتغالي البروفيسور مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة البرتغال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.