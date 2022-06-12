الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
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التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالسيد جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدولتين الشقيقتين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف       المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقى والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة.

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