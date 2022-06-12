السجن 3 سنوات لموظف وميكانيكى للاتجار فى المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناصر صادق، اليوم الأحد، بمعاقبة مُدير شركة وميكانيكى بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه في حدائق القبة.

تلقى رجال المباحث بقسم شرطة حدائق القبة، معلومات تفيد بأن المتهمين يتاجران في المواد المخدرة، وتم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة المعلومات.

وانتقلت قوة أمنية بعد استئذان النيابة العامة إلى مكان وجود المتهمين، وعمل كمين لهما حيث تبين استقلالهما سيارة نقل فتم القبض عليهما، وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على جوهر مخدر الحشيش.

وتم إحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.