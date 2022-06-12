الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية لاتفيا تعزيز التعاون بمجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية جمهورية لاتفيا
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا إلى مصر، طالبًا نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، ومؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا، واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب وزير خارجية لاتفيا عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية. 

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر، والتطلع لتكثيف التعاون خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية والأوروبية، وفى مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة، كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي سامح شكري جمهورية لاتفيا رئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي

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