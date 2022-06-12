الأحد 12 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تسرق المواطنين في مصر الجديدة

حبس عصابة
حبس عصابة
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أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم، بحبس تشكيل عصابة تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية حال استقلال أحدهم سيارة وتواجد باقي المتهمين داخل أحد المحلات التجارية، وبحوزتهم «فرد خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض -مطواة-».

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

كما أقروا بشروعهم في سرقة أحد المحالات التجارية محل الضبط، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وباستدعاء مالك المحل المشار إليه اتهمهم بالشروع في سرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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