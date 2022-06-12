الأحد 12 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حد فاصل» وراء إعدام مزارع قتل جاره فى الشرقية

قتل
قتل
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، مُعاقبة مزارع بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بقتل جاره، والشروع في قتل شقيقه وابن عمهما، بإطلاق الأعيرة النارية عليهم؛ لوجود خلافات بينهم على الحد الفاصل بين أرضهم الزراعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشري، ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق.

ترجع وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2018 جنايات منيا القمح، حيث تلقي اللواء مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفي منيا القمح المركزي بوصول مزارع وشقيقه وابن عمه مصابين بطلقات نارية، كما أن الأول لفظ أنفاسه مُتأثرًا بإصابته.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة جارهم المزارع؛ لوجود خلافات بينهم على الحد الفاصل بين أرضهم، وفي يوم الحادث رصد تحركاتهم، وما إن ظفر بهم قام بإطلاق الأعيرة النارية عليهم بطريقة عشوائية، والتي أودت بحياة أحدهم وأصابت الآخرين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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