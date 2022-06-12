المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ابتزاز فتاة في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل؛ لاتهامه بنشر صور شخصية لفتاة وتهديدها وابتزازها للحصول على مبالغ مالية منها بطوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8311 لسنة 2022 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد م م"، عاطل، مقيم دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليها "هبة الله. هـ"، ربة منزل، كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف - نشر صورها - وذلك بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي "تليجرام".

وتتضمن الرسائل عبارات تهديد بنشر بعض الصور الفوتوغرافية المصورة لها مصحوبة بطلب ألا وهو تحصله على مبالغ نقدية مقابل عدم نشر تلك الصور الخاصة لها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها بإفشاء صورها الفوتوغرافية والمُلتقطة بمكان خاص وذلك لحملها على إعطاء مبالغ نقدية لقاء عدم نشره لتلك الصور.

كما أن المتهم حاز بقصد العرض صور فوتوغرافية والخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر خادشة للحياء العام، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كما أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بنقل بعض صورها الشخصية وذلك بغير رضاها.