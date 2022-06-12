الأحد 12 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل إن» المنصورة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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افتتحت إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة فندق "جويل إن" المنصورة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الإنشائية للفندق، وروعى فى تصميم الفندق تطبيق أرقى التصميمات وفقاً لأحدث الإنشاءات الهندسية والفندقية المتطورة واستخدام أحدث المظاهر الجمالية داخلياً وخارجياً بما يسهم فى بث مشاعر البهجة لكافة الزائرين، فضلاً على توفير كافة الإمكانات والكوادر المؤهلة للعمل باتباع أحدث المعايير الفندقية العالمية.

يأتي هذا فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها. 

وتعد نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية لأبناء القوات المسلحة وأسرهم وكذلك الزائرين المدنيين، بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرياضية بها.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

حضر مراسم الافتتاح محافظ الدقهلية وعدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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