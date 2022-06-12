الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة آثار حريق محل بالسلام: الخسائر تجاوزت 100 ألف جنيه ولا إصابات

حريق
حريق
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كشفت معاينة نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، في واقعة حريق محل تجاري، عن تفحم جميع محتوياته، فيما تجاوزت الخسائر 100 ألف جنيه، والتهمت النيران المحل بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمدينة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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