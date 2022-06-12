النيابة تفحص هاتف متهم بتصوير السيدات في محل ملابس بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الأحد، بفحص هاتف محمول عامل نظافة، متهم بتصوير السيدات داخل غرفة تغيير الملابس، وحصر الضحايا لسماع أقوالهن.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مدير فرع إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال وجود موظفة بذات الفرع بغرفة تغيير الملابس، اكتشفت تواجد هاتف محمول مثبت بسقف الغرفة في وضع التصوير "فيديو".

وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص، تبيَّن أن الهاتف المحمول المُشار إليه خاص بأحد الأشخاص عامل نظافة بالفرع محل البلاغ "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، بقصد تصوير السيدات بالغرفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.