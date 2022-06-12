الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة المرج تستمع لأقوال فتاة اتهمت عاطلًا بالتعدي عليها

تحرش
تحرش
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تستمع نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال فتاة اتهمت عاطلًا بالتعدي عليها جنسيًا، وقالت إن المتهم غرر بها باسم الحب عقب ارتباطهما بعلاقة عاطفية نجح في استدراجها لمنزله وعاشرها ثم رفض الزواج بها، وتهرب منها. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من أسرة فتاة تفيد بقيام شاب بالتعدي عليها جنسيًا، وعاشرها معاشرة الأزواج وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من التوصل لمكان المتهم وضبطه، وبمواجهته، أقرَّ بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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