اختلال عجلة القيادة وراء إصابة 24 مواطنًا بـ«تصادم أتوبيس سيناء»

كشفت تحريات مباحث جنوب سيناء، اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابة 24 شخصًا، في تصادم أتوبيس ينقل الركاب بأحد الجبال الواقعة على جانب الطريق، قبل مدينة أبوزنيمة عن أن الواقعة بسبب اختلال عجلة القيادة، بسبب انفجار في أحد الإطارات الأمامية.

تلقى اللواء شريف رءوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد اصطدام أتوبيس سياحي تابع لإحدى الشركات السياحية، "ع. ي .ق 7398" بأحد الجبال الصغيرة الموجودة على جانب طريق ملفات أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وتبين أن الأتوبيس كان متجهًا من محافظة الغربية إلى محافظة جنوب سيناء ويحمل عددًا من الركاب المصريين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، لمكان الحادث، وتبين إصابة 24 شخصًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام، وعدد آخر إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لخطورة حالاتهم، ومعظم الإصابات عبارة عن سجحات وكدمات وكسور متفرقة، بالإضافة إلى جروح سطحية وقطعية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.