قتل 5 من أسرته.. قرار جديد بشأن المتهم فى «مذبحة قنا»

جدد قاضي المعارضات المختص في قنا، اليوم الأحد، حبس المتهم في واقعة «مذبحة دشنا» وقتل والده وأشقائه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته «والده، والدته وأشقائه الأربعة» مما أدى لوفاتهم عدا والدته (مصابة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج) لخلافات بين المتهم ووالده لرغبته فـى أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُتهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، وأمكن ضبطه حال تواجده بأحد المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، عدد من الطلقات لذات العيار، خزينتان آليتان.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لسوء معاملة والده له ورفضه إعطاءه احتياجاته المادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.