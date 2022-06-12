الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ«طاسة وسيخ».. إحالة سائق وتباع قتلا ربة منزل لسرقتها بطوخ للمفتى

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بإحالة أوراق سائق وتباع على سيارة نقل لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم؛ لاتهامهم بقتل ربة منزل بمركز طوخ، وحددت جلسة 16 أغسطس المقبل للنطق بالحكم. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1647 لسنة 2019 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 105 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبدالله .أ "، 34 سنة، سائق، "سعيد. ع"، 40 سنة، تباع سيارة نقل، قتلا المجني عليها "فريال. إ"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وتوجها إلى مسكن المجني عليها والذي أيقنا سلفًا تواجدها فيه، وتربصا بها، بأن ذهب المتهم الأول إلى منزلها بعد تيقنه بتواجدها بمفردها داخل المنزل وبحوزته مظروف بريدي مدون عليه اسم نجلها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول دلف إلى منزل المجني عليها بعد أن أوهمها وجود علاقة صداقة بينه وبين نجلها، وما إن ظفر بها حتى قام بدفعها أرضًا وكال لها عدة ضربات على رأسها مستخدمًا أدوات "طاسة مطبخ وسيخ حديد صغير"، قاصدًا من ذلك قتلها وإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

كما أنه فى ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكة للمدعو "ناصر. ع. ن"، وذلك علي النحو الوارد بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول وذلك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة، حيث قام باصطحابه إلى منزل المجني عليها وقام برصد المنزل وكذا تحركات المجني عليها قبل ارتكاب الواقعة، وقام بتحديد كيفية الدخول إلى المنزل وانتظره حتى انتهى من جريمته وانصرفا معًا، فتمت تلك الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

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وائل لطفي

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