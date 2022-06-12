الأحد 12 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حرقوه.. المُشدد 5 سنوات للمتهمين بخطف ميكانيكى بالقليوبية

خطف
خطف
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لـ4 متهمين بخطف شخص والتعدى عليه بالضرب، وتعذيبه بحرق أكياس بلاستيكية على جسده بمقابر قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12007 لسنة 2020 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2906 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهين "هانى م ف"، 42 سنة، تاجر، و"أحمد م ف"، 32 سنة، تاجر، و«محمد. س. إ»، 28 سنة، سائق، و«مجدى. ه. م»، 19 سنة، عامل، خطفوا المجنى عليه «أحمد. م. ر»، 19 سنة، ميكانيكي، وذلك بطريق التحايل والإكراه، بأن استدرجه الرابع، بحيلة مدعيًا رغبته في لقائه متربصًا هو وبقية المتهمين له في المكان الذين أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما إن أبصروا المجنى عليه حتى قاموا بتكبيله تمهيدًا لارتكاب جرائمهم التالية، بأن تعدوا على المجنى عليه بالضرب باستخدام «عصا خشبية» محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، ثم قاموا بتعذيبه بحرق أكياس بلاستيكية على جسده فأحدثوا ما به من إصابات، ثم قام المتهم الرابع بالتعدى عليه وقاموا بتصويره واحتجزوه لمدة يومين.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين احتجزوا المجنى عليه دون أمر من أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بأن تحفظوا عليه لمدة يومين بالمقابر، وواصلوا تعذيبه حتى أطلقوا سراحه فيما بعد.

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