بدء سحب ملفات التقديم للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2021

بدأت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، اليوم الأحد، سحب وتقديم الملفات للمتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، 6/ 7/ 2022.

وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

-موقع التقديم

ويتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg



- شروط سحب ملف التقديم :

- إحضار وثيقة التعارف التي تمت طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ).

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.