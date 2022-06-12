الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمع 2.5 مليون جنيه.. حبس «مستريح سوهاج»

حبس مستريح
حبس مستريح
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أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، حبس مستريح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على 4 مواطنين في أخميم.

كان تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ «محمد. ي»، 43 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، 3 آخرين يقيمون دائرة مركز أخميم بتضررهم من «أيمن. ن»، 39 سنة ، صاحب ومدير مخبز للخبز البلدي المدعم؛ لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها مليونان وخمسمائة ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال إنتاج الخبز من الدقيق الحر، وذلك من مخبز الخاص به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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