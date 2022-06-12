حبس المتهم بطعن زوجته بسبب منعها له من الشجار بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، بحبس المتهم بطعن زوجته لمنعه من التشاجر في مركز طهطا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تمكنت من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة طهطا بسبب خلافات الجيرة نتج عنها مقتل ربة منزل وإصابة 2، أحدهما بطلق ناري أعلى الفخذ والثانى بجرح متهتك بالوجه، وجروح قطعية بفروة الرأس وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج إثر المشاجرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة وتمت السيطرة عليها، وضبط المتهمين والفصل بين الطرفين وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من التحريات وجود مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصابين بدائرة مركز طهطا تبين أنها بين كل من طرف أول «أحمد. أ»، 41 سنة، عامل مصابًا بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن، تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعى.

وبين طرف ثان «أحمد . م»، 62 سنة، مزارع مصابًا بتهتك بالوجه وجروح قطعية بفروة الرأس والذراع اليمنى، تم نقله لمستشفى خاص بسوهاج وشقيقه «محمد. م»، 52 سنة، موظف، ووفاة سيدة.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثانى من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة ماركة حلوان بالخزينة الخاصة بها بداخلها 5 طلقات.

اتهم والد الضحية «عابد»، 58 سنة مدرس، اتهام زوجها المذكور بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

وبمواجهة زوج المتوفاة أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه قام بالتخلص من الأداة المستخدمة «ساطور» بأحد المصارف. تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.