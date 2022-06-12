كشف لغز سرقة سيارة نقل فى القطامية: «كنا هنساوم صاحبها»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس المتهمين بسرقة سيارة نقل أسفل عقار بمنطقة القطامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون إنهم ارتكبوا جرائمهم بأسلوب توصيل الأسلاك، بعد ذلك يتواصلون مع مالكها وتتم مساومته، والتحصل منه على مبلغ مالى لإعادتها له، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازتهما السلاح النارى المضبوط بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه "نقل" حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مبلغًا بسرقتها" وبحوزتهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.