الأحد 12 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز سرقة سيارة نقل فى القطامية: «كنا هنساوم صاحبها»

سرقة سيارة
سرقة سيارة
ads

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس المتهمين بسرقة سيارة نقل أسفل عقار بمنطقة القطامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون إنهم ارتكبوا جرائمهم بأسلوب توصيل الأسلاك، بعد ذلك يتواصلون مع مالكها وتتم مساومته، والتحصل منه على مبلغ مالى لإعادتها له، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازتهما السلاح النارى المضبوط بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه "نقل" حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مبلغًا بسرقتها" وبحوزتهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

3 إعدادى الشرقية| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2022

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

يا للمفاجأة

ماجد حبته

اقتصاد الظل

د.أحمد الخميسى

ذكرى رحيل الشيخ إمام

د. منى حلمى

رشاقة الفقر وسِمنة القهر

علي سعدة

شروط الحوار المجتمعى

حسين دعسة

ماذا بعد المارشالية الجديدة؟ خطة لإعمار أوكرانيا تحت الحرب!

أسماء محفوظ

مكنتش مديه خوانة!

ماجد حبته

الصين فى قمة الأمريكتين!

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: إسرائيل تعمل على إحباط هجوم انتقامى إيرانى فى تركيا

مسؤولون بـ«الليكود»: أورباخ ليس جادًا فى الانشقاق عن حزب رئيس وزراء إسرائيل

فلسطين: فشل المجتمع الدولى فى وقف التصعيد الإسرائيلى يشكك فى مصداقيته