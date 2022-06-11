التحقيق فى مصرع طفل الصف صعقًا بالكهرباء بالشارع

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل صعقًا بقرية الأخصاص في الصف، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن "سلكًا موصلًا بالكهرباء" في الشارع، لامس جسد الضحية، ما أسفر عن مصرعه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بمصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهربائي في قرية الأخصاص بالصف. وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلًا يبلغ من العمر 14 سنة، لقى مصرعه نتيجة ملامسة جسده لسلك موصل بالكهرباء في أحد شوارع القرية.

وتم نقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.