السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 مسجلين خطر بتهمة قتل سائق فى الأزبكية

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، تجديد حبس 3 مسجلين خطر بتهمة قتل سائق وسرقوا سيارته بالأزبكية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ارتكاب 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" واقعة مقتل سائق سيارة أجرة "تاكسى" عقب استقلالهم السيارة صحبته من دائرة قسم شرطة الأزبكية، والاستيلاء على السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم بعض المتعلقات الخاصة بالسيارة المستولى عليها عبارة عن "ساعة يد- هاتف محمول "ملك المجنى عليه"- السيارة المستولى عليها".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة سيارة أجرة عقب التخلص من قائدها، وفى سبيل ذلك استوقفوا المجنى عليه حال سيره بدائرة القسم وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية، وفور وصولهم اعتدوا عليه ما أدى إلى وفاته ثم ألقوا الجثة بأحد المجاري المائية واستولوا على السيارة.

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وائل لطفي

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