السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الموجة الحارة تتسبب فى انقلاب سيارتين بالمنيا.. وإصابة 6 أشخاص

انقلاب
انقلاب
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تسببت الموجة الحارة التى ضربت عددًا من المحافظات في إصابة 6 أشخاص إثر حادثي تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي "الجديد"، أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطارات.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي جنوب رست المنيا، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، وكذا انقلاب سيارة نقل شمال بوابة الرسوم مما تسبب في إصابة شخصين اثنين.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج، وتحرر محضران بالواقعتين، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق.

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