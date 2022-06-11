السبت 11 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 3 مصابين فى حادث تصادم إلى مستشفى أسيوط الجامعى

حادث
حادث
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نقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بطريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي أمام مدخل قرية بني سند بمنفلوط إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وسبق أن تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور فرق الإسعاف وقوة من الشرطة ومباحث المركز وتبين تصادم السيارتين رقم "٥٣١٢ ن ل س" ربع نقل وسيارة رقم" ٨١٧٦ ي ل ع" ملاكي بطريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي أمام مدخل قرية بني سند.

ونتجت عن الحادث إصابة  "م. خ. ص" ٢٥ سنة مقيم قرية بني حرام المنيا، و"ع. م" ٣٥ سنة مقيم مركز ديرمواس المنيا، و"خ. ج. م" ٤٠ سنة مقيم منفلوط بأسيوط.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على جهات التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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