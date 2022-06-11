السبت 11 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة (أمان-3)

وزير الدفاع
وزير الدفاع
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شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة (أمان-3) والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
 

وألقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإدارة الإشارة لتحقق نظامًا إشاريًا حديثًا يعتمد على أحدث الأنظمة المتطورة عالميًا.
 

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.
ونقل القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الإشارة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير لمنظومة التأمين الفنى والإدارى للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة لمواكبة التقدم المستمر فى مجال تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات.
وناقش عددًا من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن المنظومة الإشارية المتطورة تعد إحدى الركائز الرئيسية لنجاح منظومة العمل بالقوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد مراحل المشروع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" والتى تم خلالها عرض التقارير والقرارات لكافة العناصر التخصصية المشاركة فى المشروع أثناء مختلف مراحل العمليات.

وناقش عددًا من المشاركين بالمشروع فى تنفيذ مهامهم، كذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة للتأكد من مدى قدرتهم على اتخاذ القرار العلمى المدروس أثنـاء إدارة العمليات، مشيرًا إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من منظومة التحديث والتطوير التى تتم بكافة الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة.

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وائل لطفي

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