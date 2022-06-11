فكرى الهوارى يستشكل لتنفيذ حكم عودته لرئاسة نادى الشيخ زايد

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، استشكالًا على الحكم الصادر بعودة فكري الهواري، رئيسًا لنادي الشيخ زايد، والذي طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها ٢٨ فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع وهي المدة المحددة للعدول عن الاستقالة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعودة فكري الهواري، رئيسًا لنادي الشيخ زايد، والذى طالب خلال دعوته ببطلان استقالته وتعيين نائبه كقائم بالأعمال، بعد تراجعه عن الاستقالة التي قدمها ٢٨ فبراير الماضي، ثم تراجع عنها خلال أسبوع وهي المدة المحددة للعدول عن الاستقالة، ولكن لم يقبلها مجلس إدارة النادي، رغم التراجع عنها في المدة القانونية.

وهو ما أكده فكري الهواري، خلال دعوته أن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي تهربوا من استلام طلب العدول عن الاستقالة، وتم إرسال الاستقالة إلى مديرية الشباب والرياضة، رغم العدول عنها في المدة الزمنية القانونية.

وكانت الدعوى رقم ٢٧٢١٢ لسنة ٧٦ ق، قد طالبت ببطلان قرار وزارة الشباب والرياضة بقبول الاستقالة، وتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة كقائم بأعمال لتسيير أعمال نادي الشيخ زايد الرياضي، مطالبًا بعودته كرئيس لمجلس الإدارة لمباشرة مهام عمله.

واختصمت الدعوى كلًا من نادي الشيخ زايد، ووزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.