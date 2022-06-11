المباحث تعيد 3 كيلو ذهب لجواهرجي بيلا.. وحبس العصابة 4 أيام

أصدرت نيابة محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، قرارا بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين قاموا بسرقة 3 كيلو ذهب من جواهرجي، وذلك عقب نجاح مباحث مركز بيلا في ضبطهم وبحوزتهم المضبوطات.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، بورود بلاغ من «م.ش» تاجر مصوغات ذهبية، ومقيم مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، أنه أثناء توجهه من محل إقامته إلي محله بقرية كفر قتة التابعة لدائرة لمركز بيلا، مستقلا دراجته النارية رفقة نجله، فوجئ بقيام 5 أشخاص مجهولين يقومون بالتعدي عليه وخطف حقيبة بداخلها 3 كجم مصوغات ذهبية و 20 ألف جنيه كان بحوزته، وفروا هاربين.

وجه اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث وسرعة فحص الواقعة، برئاسة اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، ضم العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، والعقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، ورجال مباحث مركز وقسم شرطة بيلا، ومعاونيهم.

من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت إلى أن مرتكبي الواقعة 5 متهمين وهم «إ.ش.م.ن»، 49 عامًا، ومقيم بقرية كفر قتة التابعة لدائرة مركز بيلا، و«ع.م.ف.ب»،31 عامًا، و«ك.ع.م»، 28 عامًا، و«م.ع.م»، 27 عامًا، مقيمين بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، و«إ.إ.ع»، 25 سنة، ومقيم بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لمعرفته بالمجنى عليه قام برصد تحركاته وعلمه بحيازة المجنى عليه لمشغولات ذهبية، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته كرهاً عنه، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، لتنفيذ جريمتهم، بإرشادهم تم ضبط المشغولات الذهبية والمبلغ المالي المسروق، وتحرر المحضر رقم 5783 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بيلا.

وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.