السبت 11 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين فى مصر الجديدة

حبس
حبس
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قررت نيابة مصر الجديدة حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، حيث اشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وعثر بحوزتهم على «مبلغ مالى- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين».

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، من خلال قيام أحدهم بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية أمام أحد المجنى عليهم حال سيرهم بالطريق العام، وقيام آخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والاتفاق معه على اقتسام المبلغ المالى فيما بينهما وإخباره بوضع الظرف بحقيبة يده، وأثناء ذلك يقوم أحدهم بادعاء ملكيته للظرف، وعقب ذلك يقومان بمغافلته والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية داخل الحقيبة، والفرار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكابهم عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطى.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

صر الجديدة حبس سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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