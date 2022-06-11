السبت 11 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023 في المدارس الحكومية والتجريبي

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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يُكثف البحث عن رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023 في المدارس الحكومية والتجريبي والرسمي اللغات منذ بداية شهر يونيو الجاري لا سيما بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن  بدء استقبال طلبات تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد منذ الأربعاء 1 يونيو، حتى 30 يونيو الحالي، للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.

فتح باب القبول في تقديم رياض الأطفال 2022-2023 في المدارس التجريبي 

ولهذا، قد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن  التقديم من خلال رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023 في المدارس التجريبي إلكترونيا، وليس من داخل المدارس المختلفة منعًا للتزاحم و تيسيرًا على المواطنين وهي خطوة ضمن حزمة إجراءات تنتهجها الدولة للتحول الرقمي التي تعتمده الدولة هذا العام في كافة الإجراءات، كما طالبت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، الالتزام بالشروط الموضوعة في عملية التقديم، ومتابعة حالة الطلب من خلال البوابة الرسمية للوزارة المخصصة للتقديم من القبول أو الرفض، لمعرفة موقف الطالب من القبول أو الرفض، من خلال رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023.

خطوات تقديم رياض الأطفال 2022-2023 في المدارس التجريبي

وتهتم جريدة "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية خطوات التقديم في  رياض الأطفال 2022-2023 في المدارس التجريبي خلال المدة الممنوحة لأولياء الأمور والمقدرة بنحو 30 يومًا عند تجاوزها لا يجوز التقديم.

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رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023 في المدارس التجريبي 

 

  1. الدخول  إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفني من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــط الإلكتروني.
  2. كتابة البيانات الخاصة بالطفل من الاسم والعنوان.
  3. كتابة عمر الطفل المتقدم والرقم القومي المدون في شهادة الميلاد.
  4. الالتزام بمواعيد التقديم المحددة من جانب الوزارة من 1- وحتى 30 يونيو 2022.

شروط تقديم رياض الأطفال 2022-2023 في المدارس التجريبي 

  • وفي نشرة معممة أرسلتها وزارة التربية والتعليم إلى كافة المديريات في المحافظات المختلفة بخصوص بدء التقديم في مرحلة رياض الأطفال فقد حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لقبول الأطفال المتقدمين في رياض الأطفال وجاءت كالآتي:
  1. بالنسبة للعمر ألا يقل سن الطفل المتقدم عن 4 سنوات.
  2. . تنسيق الطلاب المتقدمين، حسب الأعداد عن طريق المديريات الخاصة بكل محافظة، وفقًا للكثافة العديدة فالدولة حددت عدد معين في الفصول لا يجوز الزيادة عنه، في هذا الإطار زادت عدد المدارس في المربعات السكانية لاستيعاب الكثافة.
  3. على ولي الأمر متابعة حالة الطلب من القبول أو عدمه، من خلال الرابط الإلكتروني.
  4. بمجرد قبول الطالب، يجب على ولي الأمر تقديم الملف الورقي الخاص به إلى المدرسة مباشرة.

 

رياض الاطفال المدارس التجريبي تقديم رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم

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وائل لطفي

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