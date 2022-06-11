حادث تصادم على الطريق الزراعى بالقليوبية

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة على طريق مصر الإسكندرية – الزراعي السريع بمدينة طوخ في القليوبية، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أنقاض الحادث من الطريق وإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مصطفى غالب مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع بطوخ ووجود مصابين.

تبين من المعاينة وقوع حادث تصادم سيارة تويوتا كورولا رقم ٨١٢٩ ( م ط ه) ملاكى منوفية قبل نقطة مرور طوخ بحوالى ٢٠٠ متر طريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة "علي م ع" مهندس كهرباء، و"أحمد م خ" صاحب محل بقالة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعها مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق.