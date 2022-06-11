تنسيق الصف الثالث الإعدادى 2022 للقبول بالصف الأول الثانوى

فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 في كل محافظة يبدأ طالب أو طالبة الشهادة الإعدادية في البحث عن تنسيق الثانوية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي العام.



ويختلف تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2022 للقبول بالصف الأول الثانوي في كل محافظة عن الأخرى وفقا لنسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وكلما ارتفعت نسبة النجاح بين الطلبة والطالبات ازدادت درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام.

تنسيق الثانوية العامة 2022 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وحتى الآن لم تصدر جميع مديريات التربية والتعليم تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2022 ولكن نقدم تنسيق الثانوية العامة 2022 في عدد من المحافظات التي أعلنت تنسيق المرحلة الأولى.

تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة بني سويف



ففى محافظة بنى سويف اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى المقبل 2022/2023 بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالتواب بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين فى الشهادة الإعدادية والذى بلغ 42 ألفا و696 طالبا وطالبة، وإجمالى عدد الفصول 330 فصلا، والكثافة التى تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ45 طالباً فى الفصل الواحد.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة سوهاج



وفى سوهاج اعتمد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسى 2022/2023، حيث تم تحديد 235 درجة للقبول بمدارس الثانوى العام بسوهاج.

وأوضح الدكتور عربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوى العام للطلاب دارسى اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة كحد أدنى للطلاب دارسى اللغة الفرنسية.



تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة جنوب سيناء



وفى جنوب سيناء صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تنسيق القبول للصف الأول الثانوى العام الفنى للعام الدراسى 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء، حيث أعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه تقرر تنسيق الصف الأول الثانوى العام (215) درجة، لإدارات (طور سيناء - رأس سدر - شرم الشيخ) و(210) درجات لإدارات (دهب - نويبع - سانت كاترين - أبورديس - أبوزنيمة)، والصف الأول الثانوى الصناعى (165) درجة لإدارات (طور سيناء - رأس سدر) و(160) درجة لإدارات (دهب - أبورديس) و(155) درجة لإدارة (نويبع) و(150) درجة لإدارة (أبوزنيمة).

وأوضحت الوزارة، إن تكلفة طبع وتحرير الشهادات: 32 جنيهًا، بالإضافة إلى دمغة نوعية: 6 جنيهات، ورسم قيمة موارد: جنيهان، ورسم إضافي بواقع 10 جنيهات.