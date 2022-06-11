مواعيد الصلاة اليوم السبت 11 يونيو 2022 فى القاهرة والمحافظات

يهتم المسلمون في جميع أنحاء محافظات مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة اليوم، للحفاظ على أدائها في وقتها، حيث تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام ويجب على المسلم الحفاظ عليها.

مواعيد الصلاة اليوم السبت في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 يونيو 2022 الموافق هجري 11 ذو القعدة 1443 في القاهرة حسب التوقيت المحلي للمحافظة.

الآذان التوقيت موعد آذان الفجر 3:08 ص موعد آذان الظهر 11:55 ص موعد آذان العصر 3:30 م موعد آذان المغرب 6:56 م موعد آذان العشاء 8:29 م

مواعيد الصلاة اليوم السبت في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 يونيو 2022 الموافق هجري 11 ذو القعدة 1443 في الإسكندرية حسب التوقيت المحلي للمحافظة.

الآذان التوقيت موعد آذان الفجر 3:08 ص موعد آذان الظهر 12:00 م موعد آذان العصر 3:39 م موعد آذان المغرب 7:04 م موعد آذان العشاء 8:39 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 يونيو 2022 الموافق هجري 11 ذو القعدة 1443 في الجيزة

موعد آذان الفجر : 3:08 ص

موعد آذان الظهر : 11:55 ص

موعد آذان العصر : 3:30 م

موعد آذان المغرب : 6:56 م

موعد آذان العشاء : 8:29 م

وذلك حسب توقيت الجيزة المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في السويس

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 يونيو 2022 الموافق هجري 11 ذو القعدة 1443 في السويس

موعد آذان الفجر : 3:03 ص

موعد آذان الظهر : 11:49 ص

موعد آذان العصر : 3:25 م

موعد آذان المغرب : 6:51 م

موعد آذان العشاء : 8:24 م

وذلك حسب توقيت السويس المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 يونيو 2022 الموافق هجري 11 ذو القعدة 1443 في المنصورة

موعد آذان الفجر : 3:03 ص

موعد آذان الظهر : 11:54 ص

موعد آذان العصر : 3:32 م

موعد آذان المغرب : 6:58 م

موعد آذان العشاء : 8:33 م

وذلك حسب توقيت المنصورة المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الفيوم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 يونيو 2022 الموافق هجري 11 ذو القعدة 1443 في الفيوم

موعد آذان الفجر : 3:12 ص

موعد آذان الظهر : 11:56 ص

موعد آذان العصر : 3:30 م

موعد آذان المغرب : 6:56 م

موعد آذان العشاء : 8:28 م

وذلك حسب توقيت الفيوم المحلي.