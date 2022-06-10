السبت 11 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهمين بتصنيع منتجات طبية بدون ترخيص داخل فيلا فى 15 مايو

المتهمون
المتهمون
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أمرت نيابة 15 مايو، بحجز 3 سيدات على ذمة التحريات، بتهمة تصنيع منتجات طبية مقلدة وطلبت تحريات المباحث حول نشاطهم.

كانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط مخزن بدون ترخيص لتصنيع المنتجات الطبية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام "3 سيدات" باتخاذ فيلا مستأجرة كائنة بدائرة القسم كمخزن "بدون ترخيص" لتصنيع منتجات طبية مقلدة، وكذا استخدام علامات تجارية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط 3 سيدات "مديرة المخزن- عاملة بالمخزن- مديرة التسويق"، مقيمات بمحافظة القاهرة حال تواجدهن بداخله، وبحوزتهم كميات من منتجات طبية متنوعة - 4 أكياس بها كمية من القطن الطبى، وجميعها مقلدة ومصنعة محلياً وبدون مستندات تدل على مصدرها- كمية كبيرة من الأغطية البلاستيكية المُستخدمة فى تغليف وغلق المنتجات- 4 زجاجات حبر أزرق اللون- كمية من الكرتون المُستخدم فى التعبئة ومعبأ بها مواد مصنعة جاهزة للتوزيع على الأسواق بدون علامة أو تاريخ تصنيع ومدون بها نشرات طبية عن المنتج ودواعى الإستعمال ومطبوع عليهم عدة علامات تجارية- 4 مكبس لتصنيع الغطاء الصاج المُستخدم فى التغليف- 2 ميزان- ختم أكلاشيه مدون به تاريخ الصلاحية.

بمواجهتهن اعترفن بإدارتهن المخزن "بدون ترخيص" وحيازتهن المضبوطات لاستخدامها فى تصنيع المنتجات الطبية ووضع علامات تجارية مقلدة عليها بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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