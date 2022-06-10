السبت 11 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول نشاط صيدلى حلوان

نيابة
نيابة
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حجزت نيابة حلوان، مدير صيدلية 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة حيازة وبيع أدوية مجهولة المصدر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

نجحت الداخلية في ضبط المسئول عن صيدلية بالقاهرة لحيازته أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط "المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة"، لحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر والمهربة جمركياً والمحظور تداولها، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون، كما عُثر بداخل الصيدلية المشار إليها على "كمية من الأقراص لعقاقير مخدرة وممنوع تداولها ومهربة جمركياً وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها".

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

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