ضبط المتهم بالتعدى على جاره فى حدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية، متضمنًا نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة، من أحد الأشخاص «مصاب بجروح متفرقة بالجسم»، مقيم بدائرة القسم، بقيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، إثر حدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة، قاما خلالها بالتعدى على بعضهم البعض.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحد المشكو في حقهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المشكو فى حقه الثاني.