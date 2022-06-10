التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه غرقًا بأحد مصارف المنيا

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان شخص غرق في أحد المصارف بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا لعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، كما جاء بتقارير مفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من انتشال جثة شخص غريق من أحد المصارف بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثمان لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط، شمال المنيا، وإيداعه بالمشرحة، تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق يفيد بانتشال جثة طالب ويبلغ من العمر 11 عامًا من ترعة مصرف ناحية قرية العوايسة بمركز سمالوط، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد لحين الانتهاء من تقرير مفتش الصحة.