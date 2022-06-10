محمد الباز يكتب: جواسيس تحت الطلب الإخوان يخضعون أمام الأمريكان في النادى السويسري

تفكيك جماعة «5»

سعد الدين إبراهيم كان الوسيط لعقد اجتماعات بين الإخوان وسفراء الدول الأوروبية

مادلين أولبرايت صرحت فى ٢٠٠٥ بأن استبعاد الإسلاميين من المشاركة السياسية خطأ

كونداليزا رايس أكدت عدم ممانعة الولايات المتحدة فى وصول جماعة الإخوان إلى حكم مصر

لسنوات طويلة ظلت جماعة الإخوان تبنى شرعيتها على أنها تحمل لواء الجهاد ضد الأمريكان الذين يساندون إسرائيل، وتحت هذه المظلة استطاعت أن تحشد لها أنصارًا وأتباعًا ومتابعين ومتعاطفين، وساعدها هذا الموقف على جمع المليارات التى أوهمت البسطاء والسذج أنها من أجل معاونة الإخوة فى فلسطين، رغم أنها لم تكن إلا لدعم الجماعة وزيادة أرصدتها وأموالها التى كانت تنفق منها على أهدافها الخاصة التى لم تكن تخفى على كثيرين.

لعبت الجماعة بهذه الورقة طويلًا، صكّت لها شعارات ظلت ترفعها حتى حملة محمد مرسى الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، فقد كان الإخوان يهتفون فى حضرته «ع القدس رايحين.. شهداء بالملايين».

ظلت الجماعة تمارس خداعها للجميع، رغم أنها قررت ومبكرًا أن تلقى بنفسها فى حِجر الأمريكان اعتقادًا منها بأن أمريكا الوحيدة القادرة على وضعها على رقاب المصريين.

كان الغَزَل بينهما متبادلًا، فقد كان لكل منهما لدى الآخر حاجة.

الأمريكان وبعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ قرروا تغيير استراتيجيتهم فى المنطقة، فبعد أن رأوا أهوال يوم القيامة رأى العين، ذهبوا إلى ضرورة التعامل مع الجماعات الإرهابية بشكل مختلف، شكل لا يُمكّنهم من رقبة المواطن الأمريكى مرة أخرى.

الخطوة الأولى كانت الانتقام من تنظيم القاعدة عبر حرب مكتملة الأركان.

والخطوة الثانية كانت تقليم أظافر التيارات الإسلامية واحتواءها، عبر السيطرة عليها وجعلها اليد التى تضرب بها خصومها، فتتحاشى الضربات التى يمكن أن تأتيها منها فى المستقبل.

فى يناير من العام ٢٠٠٤ وضعت الجهات السيادية على مكتب الرئيس مبارك تقريرًا مفصلًا جاء فيه أن الإدارة الأمريكية قررت تغيير أسلوب تعاملها مع التيارات الإسلامية فى المنطقة بعد أحداث ١١ سبتمبر، وعملت عبر قنوات عديدة على التواصل مع قادة هذه التيارات، والهدف الذى تسعى إليه هو فرض مشاركتها فى السلطة السياسية فى بلادها، وذلك مقابل الوفاء بالمطالب الأمريكية وتنفيذ أهدافها كاملة دون نقاش أو اعتراض.

استند التقرير فى بناء ما وصل إليه على رصده مؤتمر «الحوار الإسلامى الأمريكى»، الذى عقد فى قطر فى ١٠ يناير ٢٠٠٤، وهو المؤتمر الذى حضره الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وجرت فيه لقاءات بين عدد من قيادات جماعة الإخوان والمسئولين الأمريكان وعدد من مسئولى جهاز الاستخبارات الأمريكية، وهى اللقاءات التى كان حاضرًا فيها جميعًا الشيخ يوسف القرضاوى، الذى بدا مهمومًا ومنشغلًا بعقد الصفقة والنزول بها إلى حيز التنفيذ.

كان لهذه الاجتماعات- يمكننا اعتبارها كانت لجس النبض- أجندة محددة، كل طرف ألقى بما يريده من الطرف الآخر على مائدة المفاوضات، وتم الاتفاق على أن تتكرر اللقاءات بين قيادات الإخوان ومسئولى المخابرات الأمريكية، لاستطلاع أوجه التعاون بينهم.

قبل هذه الاجتماعات كانت جماعة الإخوان قد خطت خطوات مهمة فى تقديم نفسها- طواعية- بشكل مختلف إلى الغرب، وفى القلب منه الأمريكان.

ولأن الإخوان لم يكونوا يعرفون الطريق الصحيح إلى قلب الأمريكان وعقلهم، كان لا بد لهم من عراب، وقد قادت الأقدار إليهم هذا العراب وهم فى السجن.

الحكاية سمعتها بنفسى من سعد الدين إبراهيم.

فى سنوات سجنه كان السفراء الأجانب يترددون على سعد، وهو ما لاحظه خيرت الشاطر الذى كان يقضى فترة عقوبته، فطلب من سعد مباشرة أن يمهد الطريق أمام الجماعة لتجلس مع هؤلاء السفراء، ليسمعوا منهت بدلًا من أن يسمعوا عنهت.

كانت نية خيرت الشاطر واضحة، أراد أن يجعل السفراء الأجانب، ومن ورائهم دولهم، طرفًا فى أزمة الإخوان الدائمة مع النظام، إن لم يكن من باب التعاون الواضح، فمن باب تخفيف الضغط المتواصل عليهم، لكن سعد الدين إبراهيم كان واضحًا ومباشرًا، قال لخيرت إن الدول الغربية لا تملك شيئًا تقدمه للجماعة، فالسفراء يترددون عليه إيمانًا منهم بقضية حقوق الإنسان، ولأن الجماعة غارقة فى صراع سياسى مع النظام، ولا تهتم أبدًا بقضايا حقوق الإنسان فإن هؤلاء السفراء لا يمكن أن يهتموا بها، ولن يكون منطقيًا أن يضيعوا وقتهم معها.

كان الاقتراح الذى قدمه سعد الدين إبراهيم لخيرت الشاطر هو أن تحاول الجماعة تجديد خطابها العلنى، لا بد أن يجد الغرب فيه ما يهمه ويهتم به، لا بد أن يكون للجماعة رأى فى قضايا المرأة والحريات والعلاقة مع الآخر، وهى قضايا جميعها ملتبسة فى الخطاب الإخوانى.

لم يضيع خيرت وقتًا، طلب من الجماعة البدء فى تصدير حديث مختلف يصل إلى الغرب، ووعده سعد بأن يجتهد فى عقد اجتماع بين أعضاء من الجماعة وسفراء من الاتحاد الأوروبى يحضره السفير الأمريكى، وهو ما جرى فى النادى السويسرى بإمبابة.

يقول سعد الدين إبراهيم فى مذكراته: فور خروجى من سجن طرة اتصل بى عصام العريان، أحد قيادات جماعة الإخوان، وقال لى إن خيرت الشاطر أخبره بأننى مستعد لمساعدتهم للتواصل مع الغرب وفتح حوارات معهم، فأكدت له ذلك، ولكن استأذنته أن أستريح بعض الوقت من عناء السجن.

بعد ما يقرب من أسبوع التقى سعد بعض من كانوا معه فى السجن وتحاور معهم، وآخرين لم يلتق بهم هناك، وكان من بينهم محمد عبدالقدوس وعصام العريان، وأكدوا طلبهم، فنقل رغبتهم للسفراء الغربيين فى مصر، وأكد لهم أنه من الخطأ فى السياسة الأمريكية الحالية أنها تنظر إلى الإسلاميين بنظرة شمولية غير دقيقة، وطالبهم بضرورة الاشتباك معهم فكريًا بشكل أعمق، ومعرفة وجهة نظرهم فى القضايا الشائكة، وأن يضعوا التحفظات التى لديهم تجاه الإسلاميين على مائدة الحوار.

رحب السفراء الأجانب بهذا الحوار بعد أن وافقت حكوماتهم لرغبتهم فى أن يتعرفوا على الفصائل الإسلامية والمستجدات عليها بعد أحداث ١١ سبتمبر، وهو الحدث المفصلى فى علاقة الغرب جميعه بكل ما هو إسلامى.

يقول سعد: بعد أن اتفق الطرفان على الحوار نقلت لهم رغبتى فى أن يحضر تلك الحوارات المفكر الإسلامى جمال البنا، فقبل الجانب الغربى، بينما رفض بشدة عناصر الإخوان المسلمين لرغبتهم ألا يكون هناك شاهد على تلك اللقاءات، وهنا وقع الصدام بينى وبينهم، ورهنت إتمام الحوارات بوجود جمال البنا، الذى كان مكروهًا من قبل الإخوان لما يقدمه من فكر وسطى ومعلومات بحكم انتمائه لمؤسس الإخوان- شقيقه حسن البنا- تفضحهم وتكشفهم أولًا بأول، وهنا لم يجد الإخوان سبيلًا للرفض ووافقوا ولكن بشرط ألا يتدخل فى الحوارات، فيكون شاهدًا ومستمعًا فقط، ووافق جمال البنا على ذلك بالفعل.

اتفق الجميع على أن يكون مكان اللقاء محايدًا، وبعد البحث والتنقيب وجدوا أن هناك مكانًا مناسبًا جدًا بمنطقة إمبابة، وهو النادى السويسرى.

ويضيف سعد فى محاولة لتبرئة نفسه فيما يبدو من آثار ما ترتب على دوره بين الإخوان والغرب: كان دورى فى هذه الحوارات فقط دور المؤمن والمنسق لها، وقبلت أن ألعب هذا الدور رغم أننى رجل علمانى ليبرالى أسعى لتطبيق الديمقراطية، وغير متفق مع أفكار الجماعات الإسلامية، لأننى أؤمن بأن الحوار والمكاشفة أفضل من صوت القنابل والرصاص.

استمرت الحوارات حوالى عام، وكانت تجرى بشكل حوار أو اثنين كل شهر، ولم يحضر سعد من تلك الجلسات الحوارية سوى ثلاث جلسات، لأنه سافر إلى الخارج لإجراء عملية جراحية حتى يستطيع السير على قدميه مرة أخرى، فقد كان حينها يجلس على كرسى متحرك نتيجة الإصابة التى تعرض لها فى السجن.

يقول سعد عما جرى: لقد شاهدت الإخوان المسلمين يجلسون مع السفراء ويتسامرون معهم ويطلبون ودهم وصداقتهم، على عكس الهجوم الشرس الذى كانوا يظهرونه تجاه الغرب فى الصحف والفضائيات، وكانت أهم محاور تلك الحوارات مطالب السفراء الأجانب بأن يعرفوا من الإخوان ماذا سيفعلون تجاه القضايا المختلفة، مثل «الردة عن الإسلام والأقليات فى مصر من المسيحيين والبهائيين والشيعة ودور المرأة وموقفهم من اتفاقية السلام مع إسرائيل».

كان الإخوان- كما يروى سعد- مرتبين جدًا فى ردودهم التى كانت منظمة ومتناسقة، وكانوا يحاولون بشدة أن يطرحوا أنفسهم كأفضل بديل فى حكم مصر إذا رحل مبارك، ولكن السفراء الأجانب ومرافقيهم كانوا أيضًا على أعلى قدر من الذكاء، حيث كانوا يطرحون قضية مثل الردة عن الإسلام، وإذا أجاب الإخوان بأن الجزاء القتل، فيرد السفراء بأن القرآن قال: «لكم دينكم ولى دين»، وهكذا كان هذا هو الشكل الذى يدور عليه الحوار، الذى كان يحتد أحيانًا ويسير فى نعومة أحيانًا أخرى.

وينهى سعد الدين إبراهيم شهادته على حوارات الإخوان والغرب بقوله: انتهت تلك الحوارات بينهما إلى أن أصبحت هناك جسور علاقة متينة وصداقة متبادلة وممتدة بين الإخوان والغرب، وأصبح السفراء الأجانب يدعون قيادات الإخوان إلى حفلاتهم، خاصة بعد أن أصبح للإخوان أعضاء فى مجلس الشعب ٢٠٠٥، وعلمت بعد سفرى أن الإخوان افتعلوا خلافًا مع جمال البنا، رغم أن الرجل كان صامتًا دائمًا حسب الاتفاق، وبناء على ذلك الخلاف منعوه من استكمال شهادته على الحوار.

لم تكن الأجهزة الأمنية بعيدة عن الحوارات التى يجريها الإخوان مع السفراء الأجانب، وقد أعدت تقريرًا مفصلًا عما يدور فى النادى السويسرى ورفعته إلى الرئيس مبارك، الذى قرأ فى هذه التقارير مضمون النقاشات التى دارت، والتى كان الإخوان يحاولون فيها طمأنة الغرب من مواقف الجماعة تجاه القضايا الاستراتيجية الملحة، وعلى رأسها الموقف من السياسة الأمريكية فى المنطقة وموقفها من اتفاقات السلام بين مصر وإسرائيل.

كان لا بد من دليل علنى وملموس من الجماعة على تغيير موقفها، وهو ما قام به مهدى عاكف الذى كان يدلى بتصريح إلى وكالة «أسوشيتد برس»، قال فيه: إن الإخوان لن يسعوا إذا تسنى لهم الوصول إلى الحكم إلى تغيير سياسة مصر الخارجية، ومن ضمنها احترام معاهدة السلام.

سارعت الولايات المتحدة بالرد على هذا الغزل الإخوانى الصريح، بغزل أكثر صراحة منه، ففى ديسمبر ٢٠٠٥، صرحت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بـ: «استبعاد الإسلاميين من المشاركة فى الحياة السياسية على أساس أنهم غير ديمقراطيين يعتبر خطأ فادحًا».

أولبرايت حذرت كذلك من دعم أى إصلاحات زائفة تؤدى إلى عزل المعارضة الإسلامية، واعتبرت أن أنجح وسيلة لانحسار التطرف فى الشرق الأوسط هو السماح للمعارضة الإسلامية غير العنيفة بالمشاركة فى الحياة السياسية، وكانت تقصد المعارضة غير العنيفة تحديدًا جماعة الإخوان المسلمين.

قبل شهور من هذا التصريح وتحديدًا فى ١٩ أبريل ٢٠٠٥ وبينما الحوارات دائرة بين الإخوان والأمريكان، كانت وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، تتحدث إلى جريدة «الواشنطن بوست» عن نظريتها فى فرض الفوضى الخلاقة، التى تعنى التخلى عن مفاهيم الأمن والاستقرار حتى لو تسبب ذلك فى إسقاط العديد من الأنظمة الحليفة والموالية للولايات المتحدة، فما سينتج عن هذه الفوضى- كما ادعت- حتمًا سينتج عنه وضع أفضل من الأوضاع السائدة فى المنطقة.

وفى حوارها وبدلالة لا تخفى على أحد، لم تعترض كونداليزا رايس على إمكانية وصول الإخوان المسلمين صراحة إلى الحكم فى مصر عبر الطريق الديمقراطى، كما ادعت.

بعد حوارات «النادى السويسرى» فى إمبابة، تعددت الاتصالات بين ممثلى الجماعة فى مصر وخارجها وبين عناصر من المخابرات الأمريكية، وفى هذا التوقيت خطت المخابرات الأمريكية خطوة مهمة، فقد صدرت التعليمات من «السى آى إيه» إلى مسئولى محطاتها فى عدد من الدول الغربية والشرق الأوسط لتجنيد أكبر عدد من أعضاء الجماعة، والهدف المعلن كان التعرف على الموقف الحقيقى للإخوان المسلمين من السياسة الأمريكية بعيدًا عن المناقشات الرسمية التى كانت تغلب عليها رسائل الطمأنة التى لم تكن تطمئن إليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل، بل كانت تحتاج أدلة واقعية عليها.

ترصد التقارير التى أعدتها الأجهزة الأمنية المصرية السيادية أن المخابرات الأمريكية استطاعت القيام بتجنيد عدد من كوادر الإخوان داخل مصر وخارجها، وأن هؤلاء الجواسيس كان لهم الدور الأكبر فى نقل رغبة الإخوان فى التعاون الحقيقى مع الأمريكان.

كان لا بد أن تنتهى اللقاءات السرية، ويبدأ عصر جديد من العلاقة بين الإخوان والأمريكان، وهو ما جرى بالفعل فى العام ٢٠٠٦.

فى هذا العام استقبل نواب الإخوان فى مقر الكتلة البرلمانية للجماعة فى جسر السويس وفدًا أمريكيًا برئاسة «ريتشارد ميرفى»، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط، وتم خلال اللقاء، الذى حضره من الإخوان سعد الكتاتنى وحسين إبراهيم وحمدى حسن، الحديث عن ضرورة تنمية العلاقة بين نواب الإخوان بالبرلمان وبين مراكز الأبحاث الأمريكية.

كان هذا هو الهدف المعلن من اللقاء.

لكن حقيقة ما جرى أن ريتشارد ميرفى ما جاء إلا للتعرف أكثر وعن قرب على رؤية جماعة الإخوان حول القضايا المطروحة بين الجماعة والولايات المتحدة، ويقوم بتطوير سبل الحوار بين الإخوان والإدارة الأمريكية.

فى العام ٢٠٠٧ ذهب سعد الكتاتنى، زعيم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إلى منزل السفير الأمريكى بالقاهرة، وقابل هناك «ستانلى هوير» زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب الأمريكى، وهناك دار الحديث حول سيناريوهات ما بعد مبارك فى مصر ودور الإخوان تحديدًا فى هذه السيناريوهات، وهل الجماعة جاهزة للقيام بدور فى هذه المرحلة؟

وفى مقابل التأكيد من واشنطن، عبر سفيرها «فرانسيس ريتشاردونى» أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف عائقًا أمام وصول الإخوان إلى السلطة فى البلاد، بل ستمارس ضغوطها على النظام لضبط أدائه تجاه الجماعة، أكد سعد الكتاتنى أن الجماعة جاهزة تمامًا للقيام بأى دور يكون مطلوبًا منها بعد رحيل مبارك.

وتيرة العمل على وصول الإخوان إلى السلطة عبر بوابة الأمريكان ازدادت سرعة بعد وصول باراك أوباما إلى رئاسة الولايات المتحدة فى العام ٢٠٠٩.

جاء أوباما إلى مصر فى يونيو ٢٠٠٩، ووقف خطيبًا تحت قبة جامعة القاهرة، حاملًا رسالته إلى العالم الإسلامى، ورغم أنه تحدث عن عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، إلا أنه أصر على أن توجه السفارة الأمريكية دعوات إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان ليحضروا كلمته، وهو ما حدث بالفعل، وكنت تشعر من النظر فى وجوه من حضر من الإخوان فى القاعة الكبرى بجامعة القاهرة أنهم يحضرون هذا اللقاء تحت حماية سيدهم الجديد.

كان لدى جماعة الإخوان، بعد أن وجدت نفسها تتفكك داخليًا بشدة، هدف واحد، وهو أن تصل إلى الحكم بأى طريقة، فقد اعتقدت أن وصولها للحكم يمكن أن يحميها ويبقى على تماسكها، ويجعل منها مطمعًا مرة أخرى لدخول المزيد من الأتباع والمريدين إليها، ولم تتراجع عن أن تسلك أى سبيل لتحقيق ذلك، حتى لو أدى هذا السبيل إلى أن تخلع ملابسها كاملة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جرى بالفعل.

لم تكن قواعد الجماعة تعرف ماذا يدور فى الكواليس.

كان الأعضاء الذين يعملون تحت راية الإخوان يعتقدون أن جماعتهم لا تزال على العهد، وأنها تتمسك بمبادئها كاملة، وعلى رأسها الموقف من الأمريكان ومن إسرائيل.

لكن الحقيقة أن الجماعة كانت تفقد شرعية وجودها، كانت تتحرك على الأرض من أجل مكسب سياسى، وأعتقد أن ما توهمت أن الأمريكان يمكن أن يقدموه لها كان سببًا واضحًا فى نهايتها.

لقد حاولت الجماعة تقديم نفسها على أنها مَن قامت بثورة يناير، وأنه لولا وجودها ما تحقق شىء على الأرض، لكن الحقيقة أن الجماعة لم تكن سوى أداة فى يد الولايات المتحدة تحركها كيف تشاء، وهو ما يظهر لنا فى دخول الجماعة إلى أحداث الثورة متأخرًا، وخروجها منها مبكرًا، الأمر الذى لم يكن بعيدًا عن تخطيط الأمريكان ووفقًا لرؤيتهم.