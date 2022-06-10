ضبط مدير مخزن حجب 13 طن سكر ومكرونة فى الجيزة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص لقيامه بتجميع 13 طن سكر ومكرونة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص" بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السكر والمكرونة وزيت طعام داخل المخازن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 13 طن سكر ومكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.