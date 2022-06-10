رئيس النيابة الإدارية يتفقد سير العملية الانتخابية

تفقد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عصر اليوم الجمعة، سير العملية الانتخابية الجارية لانتخاب مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وذلك بمقر النادي بالمنيل.

وحرص على المشاركة والإدلاء بصوته، كما التقى المستشار محمد عبد الكريم مدير إدارة التفتيش القضائي ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، حيث أثنى على منظومة الانتخابات الإلكترونية التي يتم تطبيقها لأول مرة في الانتخابات تحت إشراف إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، والتي جاءت ثمرة التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، بدء التصويت وذلك لأول مرة عن طريق التصويت الإلكتروني ووضع ماكينات بداخل اللجان، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمناقشة الميزانية العمومية عن الدورة المنقضية، وانتهت بموافقة الأعضاء عليها، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.