الجمعة 10 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهم بالاتجار فى مخدر الهيروين بالقليوبية

الهيروين
الهيروين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، للاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين".

وعقب استصدار إذن من النيابة وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية، من ضبط "ك ع ح"، 21 سنة، عاطل، وشهرته "بصلة"، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته "86 لفافة لمخدر الهيروين، واسطوانة هيروين، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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