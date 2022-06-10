الجمعة 10 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد..

«عامر جروب» تطلق مهرجان الدراجات بالتزامن مع مرور عام على تدشين نادي بورتوالرياضي- بورسعيد

جريدة الدستور
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◄ إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية لأهالي بورسعيد وأعضاء النادي طوال شهر يونيو

 

تحتفل مجموعة عامر القابضة بمرور عام على تدشين نادي بورتو الرياضي- بورسعيد وذلك بإطلاق مهرجان "بورتو للدراجات" بنادي بورتو الرياضي- بورسعيد - أكبر نوادي شركة بورتو سبورتس للاستثمار الرياضي ـ يوم الجمعة الموافق 10 يونيو برعاية وحضورالاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في إطار تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة  على مدار شهر يونيو.
يشارك في فعاليات مهرجان الدراجات أكثر من 500 مشترك من اهالي بورسعيد، وذلك في جولة بمسافة تبلغ 8 كيلو، تبدأ من طريق الكورنيش السياحي من أمام فندق بورتو حتى بوابات النادي، كما أنه من المقرر إقامة العديد من الفعاليات الرياضية والأنشطة منها بطولة للتنس و بازار للعائلات كل يوم جمعة و مسابقات للسباحة وبطولة بلاي ستيشن ومنافسات في الكاراتيه واليوجا.
أعرب  الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة عامر جروب، عن سعادته بهذا الاحتفال الذي يتزامن مع مرور عام على تدشين نادي بورتو الرياضي- بورسعيد، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر نوادي محافظة بورسعيد، و استطاع خلال فترة وجيزة توفير كل الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها لأهالي بورسعيد وأعضاء النادي، فضلاً عن تقديم خدمات وأنشطة متميزة تناسب كل الفئات العمرية، مؤكدا أن النادي لعب دورا هاما في دعم النشاط الرياضي بوجه عام في محافظة بورسعيد.


كما يوجه الشكر لمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على رعايته  لمهرجان الدراجات، وعلى مجهوداته في النهوض بمجال الرياضة في مصر، كما أعرب عن شكره للواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تشريفه بالحضور، والجهود المبذولة في تطوير المحافظة وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.
ويعد نادي  بورتو الرياضي  هو أكبر نادي رياضي في بورسعيد ويغطي مساحة 94,075 متر مربع، ويضم أول حمام سباحة أوليمبي قياسي، بالإضافة الى أكبر مجمع تنس بالمحافظة مقسم إلى 5 ملاعب تنس، وحديقة أطفال تم اقامتها على مساحة 1,000متر مربع، ويضم العديد من الأكاديميات الرياضية لمختلف الألعاب منها التنس والكرة الطائرة وكرة السلة بإدارة  Coachium، والسباحة بالتعاون مع شركة Swim Australia، بجانب التنسيق مع نادى أندرلخت البلجيكي لتقديم أحدث التقنيات لكرة القدم،  تحت إشراف كابتن النادي الأهلي هادي خشبة وكابتن منتخب مصر الصقر أحمد حسن، أما على صعيد رياضة الجودو والتايكوندو والكاراتيه، فقد تم التعاون مع  Sportex. كما يدير أنشطة الجيم واللياقة البدنية "Train" تحت اشراف الكابتن على مظهر، وتتوافر رياضة "البادل" بواسطة  Padel Pod، كما يوجد أكاديمية للتزلج.

 تأسست شركة عامر جروب عام 1985، وهي شركة عقارية مصرية رائدة بمحفظة متنوعة تغطي مساحة 6.3 مليون متر مربع وتضم 14 مشروع تقدم أكثر من 21 ألف وحدة سكنية. مع رؤية فريدة لوجهات مميزة، طورت عامر جروب مجموعة رائعة من مشاريع المنازل والشقق المصيفية في جميع أنحاء مصر بما في ذلك بورتو مارينا وجولف بورتو مارينا وبورتو مارينا ريزيدنس وبورتو مطروح وبورتو السخنه وبورتو ساوث بيتش وبورتو شرم وبورتو سعيد في بورسعيد وبورتو المنيا. أحدث شراكة للشركة كانت مع شركة ماريوت إنترناشيونال لتطوير فندق ماريوت ريزيدنسز هليوبوليس القاهرة باستثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه مصري وتغطي مساحة قدرها أكثر من 27,000   مترًا مربعًا.

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