تيك توك تطلق أحدث إضافة لإعدادات إدارة وقت الشاشة لمساعدة المستخدمين على ضبط الوقت

المنصة تواصل تحسين أدواتها لتعزيز إعدادات الأمان والرفاهية للمستخدمين

تعلن تيك توك- منصة الفيديوهات الرائدة في العالم- إضافة جديدة لإعدادات إدارة وقت الشاشة خلال الأسابيع القادمة، وذلك في إطار توجه المنصة لتقديم أدوات عملية جديدة لتشجيع المستخدمين على إعادة النظر في الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، فيما كانت توفر المنصة بالفعل حدودًا يومية لوقت الشاشة، مما يساعد المستخدمين على تحديد مقدار الوقت الذي يرغبون في قضائه على التطبيق بشكل يومي.

تعمل تيك توك بشكل دائم على تعزيز إعدادات الأمان والرفاهية بها، للاستمرار في جمع المستخدمين معًا للتواصل والاستمتاع بالترفيه الذي يقدمه مجتمع تيك توك على المدى الطويل، لدعم رفاهية المجتمع ونزاهة المنصة، كما تقوم تيك توك أيضًا بتصميم وتحديث أدواتها بالتشاور مع الخبراء والآباء والمراهقين لضمان تجربة تعطي الأولوية للسلامة والرفاهية والشمول.

وفقًا لـتقرير Datareportal Egypt 2022 ، يقضي الأفراد في مصر نحو 8.02 ساعة يوميًا في استخدام الإنترنت، وهو ما يزيد بمقدار 26 دقيقة عن عام 2021. وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 6.58 ساعة يومياُ.

ودفعت تقارير مماثلة تيك توك لمحاولة مساعدة المستخدمين على التحكم في إدارة وقتهم بشكل جيد، من خلال فواصل وقت الشاشة الجديدة التي تذكّر المستخدم بأخذ قدراُ من الراحة بعد فترة معينة من المشاهدة دون انقطاع، مما يعطيه فرصة أكبر للتحكم في وقت استخدامه للمنصة، حيث تعد تيك توك أول منصة تقدم تذكير بفاصل وقت الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت تيك توك لوحة قياس وقت الشاشة التي تظهر لمستخدميها مقدار الوقت الذي يقضونه على تيك توك، مع ملخصات للوقت اليومي الذي يقضونه على التطبيق، وعدد مرات فتح التطبيق، وتفاصيل الوقت الذي تم استخدامه للتطبيق ليلاً ونهاراً، كذلك يمكن للمستخدمين ضبط الإشعارات لمراجعة لوحة قياس وقت الشاشة الخاص بهم بشكل أسبوعي.

نشرت تيك توك دليلاً جديدًا تحت عنوان- "كيف يمكنني التفكير في صحتي الرقمية مع عائلتي وأصدقائي؟" – في قسم مركز السلامة الخاص بمنصة تيك توك. يشجع الدليل مجتمع تيك توك على التفكير بشكل أكثر شمولية في كيفية قضاء وقتهم عبر الإنترنت - سواء على تيك توك أو في أي منصة أخري – وكيفية جعل التجربة أفضل عندما يضعون الحدود التي تناسبهم. يأتي ذلك لزيادة تشجيع المجتمع على تطوير عادات رقمية إيجابية.



ستقدم المنصة إرشادات رقمية بشكل أسبوعي للمستخدمين الأصغر سناً، إذا كان المستخدم الذي يتراوح عمره بين 13 و17 عامًا يستخدم التطبيق لأكثر من 100 دقيقة في يوم واحد، فسيقوم تيك توك بتذكيره بأداة تحديد وقت الشاشة في المرة التالية التي يفتح فيها التطبيق.

ستستمر أدوات ترشيد الاستخدام الرقمية الجديدة، التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة، في التأكيد على العلاقة الإيجابية بين المجتمع وتيك توك حيث ستستمر المنصة في الاستثمار في حماية رفاهية المستخدمين، حتى يشعر مجتمع تيك توك بالسيطرة على تجربته على المنصة وتمكينهم من التعبير عن إبداعاتهم، وإجراء اتصالات ذات مغزى، والاستمتاع بالتجربة الترفيهية التي تقدمها منصة تيك توك.

يمكن العثور على الميزات الجديدة في "الخصوصية والإعدادات" ضمن قسم "الرفاهية الرقمية".

عن منصة تيك توك

هي منصة رائدة عالمياً لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال. وتكمن مهمتنا في إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية. تنتشر مكاتب تيك توك في كل من لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا وسيؤول وطوكيو.