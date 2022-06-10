الاختيار الصحيح للبلوزات.. كيف يمكن تجنب «ديفوهات» الجسد؟

يعد التفكير بإيجابية في الجسد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بين الشعور بعدم الارتياح أو الراحة مع نفسك، ومع ذلك لا بأس من الاعتراف بأنك لا تحب بالضرورة كل شيء في جسمك، في بعض الأحيان لدينا مناطق نتمنى أن نخفيها قليلاً لتسليط الضوء على مناطق أخرى.

وفقًا لموقع “brightside” نعتقد أنه بدلاً من إخفاء ما لا يعجبك، من الأفضل تحسين ما تحبه وارتداء الملابس التي تناسبك.

1-ارتداء الأكمام في أقمشة شبه شفافة أو الدانتيل

إذا كنت تتطلع إلى الظهور بمظهر أنحف وتوازن حجم ذراعيك، ارتدي البلوزات بأكمام من الدانتيل أو البلوزات الشفافة، عادةً لا يغطي المقاس الفضفاض ذراعك بالكامل، ويخلق وهمًا بصريًا لجعلها تبدو أصغر، خاصة إذا اخترت ألوانًا محايدة مثل الألوان الأبيض أو البيج أو الباستيل.

2- تجنب الأكمام الواسعة على الجزء السميك من ذراعك

من الأفضل عدم ارتداء أكمام واسعة، بشكل عام، تكون هذه عادةً أوسع في الجزء السميك من الذراع، مما يولد التأثير المعاكس للنقطة السابقة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يشوه الصورة الظلية تمامًا.

ارتدي أكمامًا بسيطة ومناسبة، ربما على بلوزة ذات لون ساطع، تنسجم مع الصورة الظلية الخاصة بك ويمكنك دمجها بشكل أفضل مع التنورة الفضفاضة.

3- اختر البلوزات ذات الأشرطة العريضة

قد تعتقد أن بلوزة بلا أكمام ليست شيئًا لك، لكن الحقيقة هي أن هذا النوع من البلوزات يمكن أن يكون حليفًا كبيرًا، فهناك العديد من الملابس ذات الأشرطة العريضة، من البلوزات، والفساتين، والبلوزات، والأزرار، وما إلى ذلك.

4- استخدم 3/4 الأكمام لصالحك

إنها فكرة جيدة أن ترتدي 3/4 الأكمام، لأنها متعددة الاستخدامات لكل من المظهر غير الرسمي والأكثر رسمية، كما أنها تتميز بأكمام جذابة للغاية للأذرع الضخمة، إنها مثالية للتصفيف، خاصة عند ارتدائها بألوان داكنة صلبة دون الكثير من الزخارف. يمكنك دمجها مع السراويل الفضفاضة أو التنانير الضخمة.

5- اختر السترات الصوفية بحكمة

اختر سترات فضفاضة وفضفاضة مع أكتاف منسدلة، فهي لا تبدو أنثوية للغاية فحسب، من ناحية أخرى، قد لا تعمل السترات الصوفية ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من القماش السميك جدًا.

6- ارتدِ الأقواس أو القلائد الواسعة

إذا كنت تشعر بعدم الأمان حيال أكتافك السميكة، يمكنك حينئذٍ تشتيت الانتباه بعيدًا عنهما، ما عليك سوى ارتداء البلوزات ذات الانحناءات أو بشيء لامع أو ذهبي أو بالحجارة على القماش الذي سيظهر رقبتك ويمنحك الثقة في مظهرك.

7-لا تهمل القمم غير المتكافئة

تعتبر القمم غير المتماثلة سحرًا ، فهي تكسر الخط حول ذراعيك، مما يجعلها تبدو أنحف وأنحف، بالإضافة إلى ذلك فإن ترك أحد كتفيك مكشوفًا هو لمسة أصلية وجذابة للغاية.