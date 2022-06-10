ماذا تعرف عن الإنهاك الحراري؟.. تشخيصه وفقًا للخبراء وعلاجه

يعتبر الإنهاك الحراري هو حالة قد تتضمن أعراضها التعرق بغزارة والنبض السريع، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم. وهو إحدى المتلازمات الثلاث المتعلقة بالحرارة، ويتميز بأخف درجات التشنجات الحرارية وأشد درجات ضربة الحرارة.

ووفقًا لموقع "health" تتضمن أسباب الإنهاك الحراري التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وخاصة عندما يصاحبها ارتفاع الرطوبة ونشاط بدني شاق، دون علاج فوري، يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة حرارة، وهي حالة تشكل تهديدًا على الحياة. ولحسن الحظ، يمكن منع حدوث الإنهاك الحراري.

التشخيص الخاص بالإنهاك الحراري

إذا كنت بحاجة إلى عناية طبية بسبب الإنهاك الحراري، فقد يكون من الواضح أمام الأخصائيين الطبيين أنك تعاني إنهاكًا حراريًا، أو قد يقومون بقياس درجة حرارة المستقيم للتأكد من التشخيص، واستبعاد الإصابة بضربة حرارة، إذا اشتبه أطباؤك في أن إصابتك بالإنهاك الحراري قد تطورت إلى ضربة حرارة، فقد تحتاج إلى اختبارات إضافية، تشمل:

اختبار دم لتحرّي انخفاض الصوديوم أو البوتاسيوم في الدم، ومحتويات غازات دمك

اختبار بول للتحقق من تركيز البول وتركيبه، وللتحقق من وظيفة كُليتك، التي يمكن أن تتأثر بضربة الحرارة

اختبارات وظائف العضلات لتحرّي انحلال الربيدات — تلف خطير في أنسجتك العضلية

تصوير بالأشعة السينية ووسائل أخرى لتحرّي أي تلف في أعضائك الداخلية

تحليل البول

العلاج

في معظم الحالات، يمكنك علاج الإنهاك الحراري بنفسك من خلال تنفيذ الإجراءات التالية: