الجمعة 10 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماذا تعرف عن الإنهاك الحراري؟.. تشخيصه وفقًا للخبراء وعلاجه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر الإنهاك الحراري هو حالة قد تتضمن أعراضها التعرق بغزارة والنبض السريع، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم. وهو إحدى المتلازمات الثلاث المتعلقة بالحرارة، ويتميز بأخف درجات التشنجات الحرارية وأشد درجات ضربة الحرارة.

ووفقًا لموقع "health" تتضمن أسباب الإنهاك الحراري التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وخاصة عندما يصاحبها ارتفاع الرطوبة ونشاط بدني شاق، دون علاج فوري، يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة حرارة، وهي حالة تشكل تهديدًا على الحياة. ولحسن الحظ، يمكن منع حدوث الإنهاك الحراري.

التشخيص الخاص بالإنهاك الحراري

إذا كنت بحاجة إلى عناية طبية بسبب الإنهاك الحراري، فقد يكون من الواضح أمام الأخصائيين الطبيين أنك تعاني إنهاكًا حراريًا، أو قد يقومون بقياس درجة حرارة المستقيم للتأكد من التشخيص، واستبعاد الإصابة بضربة حرارة، إذا اشتبه أطباؤك في أن إصابتك بالإنهاك الحراري قد تطورت إلى ضربة حرارة، فقد تحتاج إلى اختبارات إضافية، تشمل:

  • اختبار دم لتحرّي انخفاض الصوديوم أو البوتاسيوم في الدم، ومحتويات غازات دمك
  • اختبار بول للتحقق من تركيز البول وتركيبه، وللتحقق من وظيفة كُليتك، التي يمكن أن تتأثر بضربة الحرارة
  • اختبارات وظائف العضلات لتحرّي انحلال الربيدات — تلف خطير في أنسجتك العضلية
  • تصوير بالأشعة السينية ووسائل أخرى لتحرّي أي تلف في أعضائك الداخلية
  • تحليل البول

العلاج

في معظم الحالات، يمكنك علاج الإنهاك الحراري بنفسك من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

  • الجلوس في مكان بارد: الدخول في مبنى مزود بمكيف هواء هو أفضل حل، ولكن على أقل اذهب إلى بقعة مظللة أو اجلس أمام مروحة، استرح على ظهرك مع رفع الساقين لمستوى أعلى من مستوى القلب.
  • تناول سوائل باردة: التزم بشرب الماء أو المشروبات الرياضية، لا تتناول أي مشروبات كحولية، حيث إنها تساهم في حدوث جفاف.
  • جرب تدابير التبريد: إذا كان ذلك ممكنًا، استحم بماء بارد أو اغطس في حمام بارد أو ضع مناشف منقوعة في مياه باردة على بشرتك. لو كنت بالخارج أو غير قريب من السكن، يمكن للغطس في حوض أو جدول بارد أن يساعد في خفض درجة حرارتك.
  • تخفيف الملابس: انزع أي ملابس غير ضرورية ترتديها أو تأكد من أن ملابسك خفيفة وغير مقيدة.
  • إذا لم تشعر بالتحسن في غضون ساعة من الاستعانة بهذه التدابير العلاجية، يُرجى السعي للحصول على عناية طبية فورية.
الإنهاك الحراري الإنهاك الحراري هو حالة قد تتضمن أعراضها التعرق لارتفاع درجة حرارة الجسم أعراضها التعرق بغزارة والنبض السريع لدرجات حرارة مرتفعة

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